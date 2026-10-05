فرمانده انتظامی استان کرمان: در نیمه نخست امسال سرقت‌های مسلحانه ۳۸ درصد، سرقت به عنف ۴۵ درصد و قاپ‌زنی ۳۰ درصد در کرمان کاهش داشت.

کاهش ۴۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه و به عنف در کرمان

کاهش ۴۰ درصدی سرقت‌های مسلحانه و به عنف در کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،سردار موقوفه‌ای، به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در حوزه مقابله با سرقت گفت: نیمه نخست امسال، ۱۹۵ شبکه سرقت متلاشی و کشف سرقت‌ها پنج درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت سرقت‌های مسلحانه ۳۸ درصد، سرقت به عنف ۴۵ درصد و قاپ‌زنی ۳۰ درصد کاهش داشته و سرقت خودرو نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان کرمان درباره اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر و اشرار بیان کرد: بیش از ۱۵ تن انواع مواد مخدر کشف و در هشت مورد درگیری مسلحانه با اشرار، سه نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند و با هماهنگی دستگاه قضایی، بیش از هشت همت از اموال قاچاقچیان عمده نیز توقیف شده است.

سردار موقوفه‌ای همچنین از عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: ۶ پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش حدود پنج همت، ۱۴ پرونده زمین‌خواری از اراضی ملی به ارزش حدود دو همت و ۲۶ مورد فرار مالیاتی با رقمی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای گسترده مأموریت‌های انتظامی در شش ماه نخست سال با هدف تامین امنیت مردم خبر داد

گزارش

سردار موقوفه‌ای گفت در این مدت بیش از ۴۷۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که بیش از ۷۰ درصد این تماس‌ها به عملیات پلیسی منجر شده است.

سردار موقوفه‌ای، فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار کرد: در شش ماه نخست سال، ۱۹۵ باند سرقت منهدم و کشف سرقت‌ها پنج درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت سرقت‌های مسلحانه ۳۸ درصد، سرقت به عنف ۴۵ درصد و قاپ‌زنی ۳۰ درصد کاهش داشته و سرقت خودرو نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با مواد مخدر و اشرار بیان کرد: بیش از ۱۵ تن انواع مواد مخدر کشف و در هشت مورد درگیری مسلحانه با اشرار، سه نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند.

سردار موقوفه‌ای ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، بیش از هشت همت از اموال قاچاقچیان عمده نیز توقیف شده است.

وی همچنین از عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در برخورد با جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: ۶ پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش حدود پنج همت، ۱۴ پرونده زمین‌خواری از اراضی ملی به ارزش حدود دو همت و ۲۶ مورد فرار مالیاتی با رقمی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان در ادامه گفت: پلیس راهور استان با اقدامات انجام‌شده موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده و جان‌باختگان تصادفات نیز ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در حوزه خدمات شماره‌گذاری خودرو، ۲۲۸ هزار خدمت ارائه و حدود ۵۰ هزار جلد گواهینامه صادر شده وهمچنین با شناسایی و رفع خطر از حدود ۶۰ نقطه حادثه‌خیز، تلفات جاده‌ای نیز هفت درصد کاهش یافته است.