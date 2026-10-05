وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های موجود و امکان توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش ارتباطات میان مردم دو کشور، باید متناسب با نیاز‌های موجود، زمینه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را توسعه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش در دیدار با یاسر عبدالزهرا الحجاج؛ سفیر عراق، ضمن خوشامدگویی به وی، روابط ایران و عراق را دارای زمینه‌های گسترده برای توسعه همکاری در حوزه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: نام عراق برای مردم ایران یادآور کشور دوست، برادر و سرزمین اهل‌بیت علیه السلام است و حضور میلیون‌ها زائر و رفت‌وآمد گسترده میان دو کشور، پیوند‌های میان ملت‌ها را بیش از پیش تقویت کرده است.

وی با قدردانی از همکاری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته، نقش مسئولان دو کشور را در تقویت این پیوند‌ها مهم دانست و افزود: ارتباطات و همکاری‌های ایران و عراق در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و این ظرفیت وجود دارد که در حوزه آموزش و تربیت نیز این همکاری‌ها بیش از گذشته گسترش یابد.

کاظمی با اشاره به فعالیت مدارس و مراکز آموزشی ایران در عراق، از جمله در کربلا، نجف و سلیمانیه، بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های موجود و امکان توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش ارتباطات میان مردم دو کشور، باید متناسب با نیاز‌های موجود، زمینه فعالیت‌های آموزشی و تربیتی را توسعه داد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: فرصت ایجادشده برای همکاری‌های آموزشی ایران و عراق، ظرفیت ارزشمندی برای هر دو کشور است و می‌توان با مرور برنامه‌ها و اقدامات سال گذشته، زمینه‌های جدید همکاری را شناسایی و فعال کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش و تربیت بیش از گذشته توسعه یابد و دو کشور بتوانند از ظرفیت‌های متقابل خود در این زمینه بهره‌مند شوند.