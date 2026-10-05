استخراج مس از سرباره‌ها در کارخانه فلوتاسیون مس خاتون آباد شهربابک در استان کرمان و تبدیل آن به کنسانتره از جمله فعالیت‌های جدید در این مجتمع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در بخش تولید، کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد شهربابک با ظرفیت سالانه ۳۶هزار تن کنسانتره مس به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با بازیابی مس از سرباره‌های حاصل از فرآیند ذوب، به افزایش بهره‌وری منابع و تکمیل زنجیره ارزش کمک می‌کند.

کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با ظرفیت ۳۶ هزار تن تولید کنسانتره مس به بهره‌برداری رسیده و با هدف افزایش بهره‌وری و استحصال حداکثری مس از منابع موجود در مجتمع مس خاتون‌آباد در حال اجراست.

طرح فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با هدف استحصال کنسانتره مس با عیار ۲۲ درصد از سرباره تولیدشده در کوره‌های ذوب مجتمع مس خاتون‌آباد احداث شده و از طرح‌های شاخص توسعه‌ای صنعت مس محسوب می‌شود که موجب افزایش بهره‌وری خواهد بود و با نرخ‌های فعلی فروش کنسانتره مس، ارزش درآمدی بیش از ۱۰۰میلیون دلار در سال و بازگشت سرمایه کمتر از یک‌سال خواهد داشت.

با آغاز بهره‌برداری از این طرح، ضمن افزایش ظرفیت استحصال مس، زمینه استفاده بهینه‌تر از سرباره‌های حاصل از فرآیند ذوب و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید مس فراهم شد.