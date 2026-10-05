به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رهنما، با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد در استان افزود: این مراسم روز چهارشنبه با حضور تولیدکنندگان، مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود و از واحدهای نمونه استاندارد استان تجلیل خواهد شد.

وی افزود: ۷ واحد تولیدی لرستان در حوزه‌های صنایع غذایی، کشاورزی، برق و الکترونیک و صنایع شیمیایی به‌عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شده‌اند.

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه انتخاب واحدهای نمونه براساس معیارهای سختگیرانه انجام می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین شروط انتخاب این واحدها، نداشتن هیچ‌گونه عدم انطباق محصول در یک سال گذشته، نبود شکایت از محصولات و همچنین تأیید بازرسی‌های سرزده استاندارد است.

رهنما همچنین از انتخاب یک مسئول کنترل کیفیت نمونه در استان خبر داد و افزود: این اتفاق پس از یکی دو سال بار دیگر در لرستان رقم خورده و نشان‌دهنده تلاش صنعتگران استان برای حفظ کیفیت و رعایت استانداردها، حتی در شرایط سخت اقتصادی و جنگ است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی استاندارد لرستان در ۶ ماه گذشته گفت: در این مدت بیش از ۷۲۰ مورد بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی انجام و حدود ۷۵۰ نمونه از خطوط تولید و ۱۲۰ نمونه از بازار برداشت و مورد آزمون قرار گرفته است.

مدیرکل استاندارد لرستان ادامه داد: در مواردی که عدم انطباق مشاهده شده، تذکرات لازم به واحدهای تولیدی داده شده و اقدامات قانونی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رهنما با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی استان گفت: در ۶ ماه گذشته ۳ آزمایشگاه دارای تأیید صلاحیت بین‌المللی در حوزه‌های گچ، گازهای طبی و فوم پلی‌استایرن در استان افتتاح شده است.

وی افزود: پیش از راه‌اندازی این آزمایشگاه‌ها، نمونه‌های واحدهای تولیدی برای انجام آزمایش به خارج از استان ارسال می‌شد که با ایجاد این ظرفیت‌ها، بخش قابل توجهی از نیازهای آزمایشگاهی استان در داخل لرستان انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان همچنین از بازرسی بیش از ۲۰۰ هزار مرکز عرضه در این مدت خبر داد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، برخی کالاها از جمله روغن، کیک، دستمال کاغذی و نوشیدنی‌ها که فاقد انطباق با استانداردهای لازم بودند، شناسایی و جمع‌آوری شدند و برخورد قانونی لازم نیز با متخلفان صورت گرفت.





