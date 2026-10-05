معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از اجرای ۳۰ عنوان برنامه ویژه همزمان با هفته ملی کودک در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای قزوین؛ ابوالفضل اکبری، با اشاره به برگزاری «جشن بزرگ کودک» در نمایشگاه بین‌المللی قزوین گفت: این برنامه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی نظیر کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی در حال اجراست و در قالب غرفه‌های تخصصی، آموزش‌های شهروندی در حوزه‌های ترافیک، ایمنی، سلامت و مدیریت پسماند به کودکان ارائه می‌شود.

به گفته وی، در سه روز نخست این رویداد، ۲ هزار دانش‌آموز حضور یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های پایانی هفته، بیش از ۱۰ هزار نفر از کودکان به همراه خانواده‌هایشان در این جشن مشارکت کنند.

معاون شهردار قزوین با بیان اینکه اجرای برنامه‌ها در مناطق کم‌برخوردار و نواحی منفصل شهری نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: علاوه بر جشن متمرکز، «جشن بزرگ بادبادک‌ها» نیز با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، روز جمعه در بوستان ملی باراجین برگزار خواهد شد.