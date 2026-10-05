به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،این حادثه در محدوده مرزی شهرستان فاریاب و حاجی‌آباد هرمزگان حوالی ساعت ۱۱ امروز رخ داد و بلافاصله تیم‌های تخصصی به محل مورد نظر اعزام شدند.

رضا فلاح مدیرعامل هلال احمر استان گفت: پس از تلاش‌های ۵ ساعته تیم‌های امدادی هلال احمر از شهرستان‌های فاریاب و جیرفت و همچنین کمک نیرو‌های اورژانس پیکر جانباختگان اززیر آوار بیرون آورده شد

فرماندار فاریاب هم در ارتباط تلفنی اعلام کرد: این معدن بخش خصوصی هنگام کار با لودر و بیل مکانیکی، دچار ریزش آوار شد و متأسفانه با وجود تلاش‌های نیرو‌های امدادی، این پدر و فرزند جان خود را از دست دادند.

سید حسینی درباره دشواری‌های عملیات امداد و نجات گفت: بارش شدید باران و اوضاع نامساعد جوی در منطقه، عملیات دسترسی و آواربرداری را با کندی مواجه کرد و عامل اصلی تأخیر در روند امدادرسانی بود.

فاریاب از شهرستان‌های جنوب استان کرمان است و ۶ بهمن ۱۳۸۹ از شهرستان کهنوج جدا و مستقل شد.