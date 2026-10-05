به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فریبرز حاتمی با اشاره به اینکه سومین جشنواره خرم‌خت با نگاهی چندوجهی به حوزه مد و لباس ایرانی و اسلامی و با تأکید بر زیست عفیفانه برگزار می‌شود افزود:در این جشنواره تلاش شده است علاوه بر توجه به زیبایی و جذابیت لباس، موضوع پوشیدگی نیز مورد توجه قرار گیرد و زمینه ارتباط و تسهیل‌گری میان طراحان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم شود.

وی با بیان اینکه هدف جشنواره پاسخگویی به بخشی از نیاز و ذائقه جامعه در حوزه پوشاک ایرانی و عفیفانه است اظهار کرد:حمایت و همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان برای توسعه این جریان در حوزه مد و لباس ضروری است.

معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: این جشنواره با برنامه‌ریزی بسیج جامعه زنان استان برگزار می‌شود و در دوره‌های گذشته نیز آثار متعددی از نقاط مختلف لرستان به جشنواره ارسال شده که نشان‌دهنده ارتباط این رویداد با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های استان است.

حاتمی درباره زمان‌بندی جشنواره گفت: دریافت آثار مرحله استانی از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۱۱ آبان ادامه دارد و پس از برگزاری مرحله استانی، مرحله کشوری جشنواره نیز آبان‌ماه برگزار خواهد شد.