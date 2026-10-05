مدیرکل هواشناسی خوزستان از وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع گردوغبار محلی در برخی مناطق جنوب غرب استان طی امروز و فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد سبزه‌زاری گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز و فردا در ارتفاعات استان احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: سرعت وزش باد طی امروز و فردا، به‌ویژه بعدازظهر امروز، در نیمه جنوبی، به‌خصوص جنوب شرق و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان، در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود و با تندبادهای لحظه‌ای همراه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: با توجه به وزش باد، طی ساعاتی از بعدازظهر احتمال برخاستن گردوغبار محلی در برخی مناطق استان وجود دارد و این شرایط می‌تواند جنوب غرب خوزستان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

سبزه‌زاری گفت: جریانات مرطوب جنوبی نیز صبح چهارشنبه در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

وی بیان کرد: از امروز تا روز چهارشنبه روند افزایش ملایم دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۴۱.۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و دزپارت با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.