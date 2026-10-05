ارتش چین در واکنش به ورود یک فروند هواپیمای فیلیپینی به حریم هوایی جزیره مورد مناقشه هوآنگ‌یان دائو، به مانیل هشدار داد اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی منطقه جنوبی ارتش چین اعلام کرد: یک فروند هواپیمای فیلیپینی از نوع سی-۲۰۸، بدون تأیید دولت چین وارد حریم هوایی هوآنگ‌یان دائو شده است.

هشدار چین به فیلیپین: اقدامات تحریک‌آمیز را فوراً متوقف کنید هشدار چین به فیلیپین: اقدامات تحریک‌آمیز را فوراً متوقف کنید هشدار چین به فیلیپین: اقدامات تحریک‌آمیز را فوراً متوقف کنید

به گفته این مقام ارتش چین، نیرو‌های دریایی و هوایی منطقه جنوبی این هواپیما را مطابق قوانین ردیابی و نظارت کرده و پس از صدور هشدار، آن را از منطقه دور کرده‌اند.

جای شی‌چن، سخنگوی منطقه جنوبی ارتش چین، با تأکید بر اینکه پکن هوآنگ‌یان دائو را بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین چین می‌داند، اقدام فیلیپین را نقض حاکمیت چین خواند و درباره احتمال وقوع حوادث ناخواسته دریایی و هوایی هشدار داد.

وی گفت: نیرو‌های منطقه جنوبی ارتش چین در آماده‌باش کامل قرار دارند و از حاکمیت و امنیت ملی چین و همچنین صلح و ثبات منطقه دفاع خواهند کرد.

تنش بر سر هوآنگ‌یان دائو که در فیلیپین «بانک ماسینلوک» و در منابع بین‌المللی «اسکاربرو» نامیده می‌شود، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در ماه گذشته نیز چین اعلام کرد سه فروند هواپیمای فیلیپینی را که وارد حریم هوایی این منطقه شده بودند، ردیابی و با صدور هشدار از منطقه دور کرده است. دو هفته قبل هم ارتش چین اعلام کرد چند فروند هواپیمای سبک فیلیپینی را بر فراز این منطقه با استفاده از هواپیما‌های جی‌ال-۱۰ رهگیری و مجبور به ترک منطقه کرده است

در روز‌های اخیر رویارویی‌های هوایی و دریایی چین و فیلیپین بر سر هوآنگ‌یان دائو افزایش یافته است؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۱۲ به یکی از کانون‌های اصلی اختلاف دو کشور در دریای چین جنوبی تبدیل شده است.