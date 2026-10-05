در نشست هیئت اندیشه‌ورز صداوسیمای مرکز قزوین که با حضور فرمانده انتظامی استان برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های دو نهاد در جهت پیشبرد سیاست‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تأکید شد.

هم‌افزایی پلیس و رسانه ملی برای ارتقای نظم و امنیت در قزوین

هم‌افزایی پلیس و رسانه ملی برای ارتقای نظم و امنیت در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای قزوین؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در این نشست با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح به ویژه پلیس در برقراری نظم و امنیت، گفت: صداوسیما همواره منعکس‌کننده ایثار و جانفشانی‌های حافظان امنیت کشور است و رسانه ملی وظیفه خود می‌داند با تبیین دقیق عملکرد پلیس، در مسیر ارتقای سرمایه و اعتماد عمومی گام بردارد.

سعید انبارلویی با اشاره به توانمندی پلیس جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها افزود: امروز شاهد هستیم که پلیس برخی کشور‌های مدعی مانند فرانسه با وجود بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته، در کنترل اعتراضات و برقراری امنیت ناتوان است؛ این در حالی است که اقتدار میدانی پلیس ایران، امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان آورده است.

سردار محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات و همراهی‌های رسانه استانی تصریح کرد: رسانه نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی بر عهده دارد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس برای پیشبرد اهداف خود به همراهی آگاهانه مردم نیاز دارد، افزود: در این مسیر، ظرفیت‌های رسانه ملی به عنوان پل ارتباطی میان پلیس و مردم، بهترین فرصت برای انتقال آموزش‌های پیشگیرانه و تبیین اقدامات فراجا در ایجاد نظم و امنیت عمومی است.

در ادامه این جلسه، طرفین بر تدوین سازوکار‌های اجرایی برای تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های تولیدات رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی دقیق و مشارکت در برنامه‌های تحولی هفته انتظامی توافق کردند.