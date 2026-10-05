به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ در جریان سرکوب دانش آموزان در فرانسه دست یک دانش آموز نوجوان قطع شد. این دانش آموز ۱۵ ساله در شهر لانس در منطقه پات کاله فرانسه، هدف یک نارنجک کنترل جمعیت قرار گرفت.

مقامات محلی لیل گفتند ما با والدین دانش آموز تماس می‌گیریم و از آنها دلجویی می‌کنیم.

در یک هفته گذشته در جریان اعتراض‌های دانش آموزی، شماری از دانش آموزان مجروح شدند؛ از جمله یکی از آنها بینایی خود را از دست داد. خبر‌های دیگری هم از شکستن دندان دانش آموزان به علت حملات پلیس فرانسه گزارش شده است.

همچنین تاکنون بیش از ۵۰۰۰ دانش آموز به دست پلیس ضد شورش فرانسه بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.