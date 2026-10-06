بهرام سبحانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره صادرات آهن قراضه افزود: ایران از کشور‌های قراضه‌خیز به شمار نمی‌رود و حجم قراضه تولیدشده در کشور، پاسخگوی نیاز زنجیره فولاد است.

وی با اشاره به منابع تولید قراضه فولاد در جهان گفت: در بسیاری از کشورها، ساختمان‌های قدیمی، واحد‌های صنعتی، خودرو‌ها و کشتی‌ها از منابع اصلی تأمین قراضه هستند، اما شرایط ایران با این کشور‌ها متفاوت است.

سبحانی توضیح داد: در کشور‌های توسعه‌یافته، عمر خودرو‌ها معمولاً کوتاه‌تر است و خودرو‌ها پس از چند سال از چرخه استفاده خارج می‌شوند و به قراضه تبدیل می‌شوند؛ در ایران، اما خودرو‌ها برای مدت طولانی‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل، سرعت تولید قراضه خودرو پایین‌تر است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: بخشی از ساختمان‌های قدیمی ایران نیز با تیرآهن ساخته شده‌اند که استخراج آن نسبتاً ساده‌تر است، در حالی که در ساختمان‌های بتن‌آرمه، جداسازی میلگرد از بتن به فرآیند بیشتری نیاز دارد.

وی گفت: در هر زنجیره فولاد، چه کوره بلند و چه احیای مستقیم، دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید به آهن قراضه نیاز دارد، با فرض تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور، سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیون تن قراضه مورد نیاز است و ظرفیت تولید قراضه کشور نیز در همین محدوده قرار دارد؛ بنابراین مازاد قابل توجهی برای صادرات وجود ندارد.

سبحانی درباره تأمین مواد اولیه تولید شمش فولاد نیز گفت: در شرایط فعلی، مشکلی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید فولاد وجود ندارد، در بخش بالادست زنجیره، از جمله سنگ‌آهن و گندله، به دلیل کافی نبودن مصرف داخلی، تولیدکنندگان به دنبال رفع محدودیت‌های صادراتی هستند.

وی تأکید کرد: برای تولید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن فولاد، مشکلی از نظر تأمین مواد اولیه وجود ندارد.