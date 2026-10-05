همزمان با چهارمین روز از هفته انتظامی، جشنواره صدرا با حضور سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار و از ۲۹نفر از کارکنان این نیرو که با رشادت و صحت عمل، الگوی امانت‌داری و درستکاری بودند، تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر در حاشیه برگزاری جشنواره "صدرا" که به همت بازرسی فرماندهی انتظامی استان و در گرامیداشت هفته انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: "پلیس مظهر اقتدار و در عین حال، نماد عینی امانت‌داری، رشادت و درستکاری در جامعه است".

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره صدرا افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی کارکنانی است که در عرصه‌های مختلف خدمت، با پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، کارنامه درخشانی از صحت عمل و امانت‌داری از خود بر جای گذاشته‌اند. این نیروها بازوان توانمند نظام در تأمین امنیت و سرمایه‌های اعتمادآفرین برای مردم هستند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: رشادت تنها در میدان نبرد نیست، بلکه در حفظ پاک‌دستی و تکریم ارباب‌رجوع در تمامی ابعاد خدمت‌رسانی نیز تجلی می‌یابد. "پلیسِ مکتبی، با تأسی از آموزه‌های دینی و انقلابی، پاسداری از امنیت و ارزش‌های اخلاقی را توأمان وظیفه خود می‌داند".

در پایان این مراسم، از ۲۹ نفر از کارکنان انتظامی استان که با عملکرد شایسته خود در حوزه‌های مختلف انتظامی و اجتماعی عناوین برتر را کسب کرده بودند تجلیل شد.