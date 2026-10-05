تجلیل از ۲۹ پلیس لرستانی در هفته نیروی انتظامی
همزمان با چهارمین روز از هفته انتظامی، جشنواره صدرا با حضور سردار محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار و از ۲۹نفر از کارکنان این نیرو که با رشادت و صحت عمل، الگوی امانتداری و درستکاری بودند، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سردار محمدرضا هاشمیفر در حاشیه برگزاری جشنواره "صدرا" که به همت بازرسی فرماندهی انتظامی استان و در گرامیداشت هفته انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: "پلیس مظهر اقتدار و در عین حال، نماد عینی امانتداری، رشادت و درستکاری در جامعه است".
وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره صدرا افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، شناسایی و معرفی کارکنانی است که در عرصههای مختلف خدمت، با پایبندی به اصول اخلاقی و حرفهای، کارنامه درخشانی از صحت عمل و امانتداری از خود بر جای گذاشتهاند. این نیروها بازوان توانمند نظام در تأمین امنیت و سرمایههای اعتمادآفرین برای مردم هستند.
فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: رشادت تنها در میدان نبرد نیست، بلکه در حفظ پاکدستی و تکریم اربابرجوع در تمامی ابعاد خدمترسانی نیز تجلی مییابد. "پلیسِ مکتبی، با تأسی از آموزههای دینی و انقلابی، پاسداری از امنیت و ارزشهای اخلاقی را توأمان وظیفه خود میداند".
در پایان این مراسم، از ۲۹ نفر از کارکنان انتظامی استان که با عملکرد شایسته خود در حوزههای مختلف انتظامی و اجتماعی عناوین برتر را کسب کرده بودند تجلیل شد.