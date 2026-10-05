به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ یک منبع نظامی ارشد یمنی گفت: نیرو‌های وابسته به «دشمن» سعودی از دو شهرستان المعافر و المواسط در استان تعز بیرون رانده شدند. نیرو‌های مسلح یمن بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع از استان تعز را آزاد کردند. ارتش یمن به خانه رشاد العلیمی رسید. تصمیم عفو عمومی در تعز همچنان برقرار است و تمامی مناطق آزادشده در وضعیت ثبات قرار دارند.

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این منبع نظامی افزود: هرگونه تجمع نیرو‌های سعودی در هر منطقه‌ای هدف قرار خواهد گرفت و عربستان مسئولیت تمامی پیامد‌های این تجاوز را بر عهده خواهد داشت.