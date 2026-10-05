جمعی از مسئولان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و خانه کتاب و ادبیات ایران، در حاشیه برگزاری بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان با عباسعلی صباغ‌زاده، شاعر پیشکسوت سیستانی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه برپایی بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان، ناصر افشارپور؛ مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالسلام بلوچ‌زاده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان‌وبلوچستان و مهدی محسنی؛ معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران با عباسعلی صباغ‌زاده، شاعر پیشکسوت سیستانی، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

افشارپور در این دیدار با قدردانی از سال‌ها تلاش عباسعلی صباغ‌زاده در عرصه شعر و ادب استان، بر ضرورت پاسداشت پیشکسوتان فرهنگی و ادبی به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه‌های استانی کتاب در راستای تحقق عدالت فرهنگی برگزار می‌شوند، افزود: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصت ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان با اهالی فرهنگ و ادب استان‌ها را فراهم می‌کند و در شناسایی ظرفیت‌های بومی و رفع دغدغه‌های این بزرگان موثر است.

صباغ‌زاده نیز با ابراز خرسندی از حضور مسئولان فرهنگی کشور در استان، به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره جایگاه شعر و ادب پرداخت و برگزاری نمایشگاه کتاب پس از وقفه‌ای هفت‌ساله را فرصتی مغتنم برای احیای فضای فرهنگی استان دانست.

بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در زاهدان برگزار می‌شود.