به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این آزمون با اختصاص ۳ هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی کشور و در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام این افراد برگزار می‌شود.

نام نویسی این آزمون از روز شنبه چهارم مهرماه آغاز شد و تا پایان امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد. آزمون کتبی نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش با هزار و ۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین سهم را از ظرفیت استخدامی این آزمون دارند.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir، دفترچه راهنمای آزمون را مطالعه و در صورت احراز شرایط، نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

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اداره‌کل بهزیستی استان هرمزگان از همه افراد دارای معلولیت واجد شرایط دعوت می‌کند با مطالعه دقیق دفترچه راهنما، در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و این فرصت اشتغال را از دست ندهند.