مانور آمادگی و سنجش توان شهرداری حمیدیا در یزد برای مقابله با بارش‌های شدید و سیلاب احتمالی برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، الله‌وردی، شهردار حمیدیا با اشاره به هشدار‌های ستاد مدیریت بحران درباره احتمال بارش‌های فرا نرمال، گفت: این مانور با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروها، تجهیزات و زیرساخت‌های شهری برای مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد.



وی افزود: شهرداری حمیدیا تجهیزات و ماشین‌آلاتی از جمله کف‌کش، لجن‌کش و تانکر را برای مقابله با آب‌گرفتگی و سیلاب در آماده‌باش قرار داده و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است.



شهردار حمیدیا با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و اجرایی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با هلال احمر، بسیج و نیرو‌های مردمی انجام شده است تا در صورت وقوع بارش‌های شدید، با همکاری همه دستگاه‌ها، کمترین آسیب به شهروندان وارد شود.



بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد نیز در این مانور با اشاره به هشدار‌های هواشناسی گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های فرا نرمال از نیمه آبان تا نیمه آذر، آمادگی همه دستگاه‌ها برای مقابله با حوادث احتمالی و سیلاب ضروری است.



وی افزود: اجرای مانور‌های دورمیزی و میدانی با هدف سنجش توان دستگاه‌ها، بررسی تجهیزات و ماشین‌آلات و تقویت هماهنگی‌ها انجام می‌شود تا در صورت وقوع حادثه، خدمات‌رسانی به شهروندان با آمادگی و سرعت بیشتری انجام گیرد.