به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ناصر علی‌فر روز دوشنبه با اشاره به قرار گرفتن خوزستان در میان ۱۱ استان برتر کشور در شاخص رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم گفت: بر اساس اعلام مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، میانگین نمرات پایه دوازدهم از ۸.۷۱ در سال ۱۴۰۴ به ۹.۸۵ در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی افزود: میانگین نمرات تمامی رشته‌های پایه دوازدهم افزایش داشته است و این رشد حاصل اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و نظارتی در استان بوده است.

علی‌فر ادامه داد: از سال گذشته «ستاد رصد و ارتقای کیفی آموزش دوره دوم متوسطه نظری» با استفاده از تجربه و ظرفیت معاونان ادوار اداره‌کل تشکیل شد و خوزستان برای پیگیری برنامه‌های این ستاد به پنج قطب تقسیم و وظایف هر قطب مشخص شد.

وی گفت: میانگین نمرات تمامی مدارس، به‌ویژه مدارس لازم‌توجه، در سه سال گذشته به‌دقت بررسی و رصد شد و برای ارتقای نمرات دانش‌آموزان این مدارس از ظرفیت‌های علمی، مشاوره‌ای و نیروهای تخصصی حوزه آموزش متوسطه استفاده شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان همچنین از تألیف و انتشار ۱۱۸ جزوه راهبردی و ۳۲ بسته «برگ آخر» برای آمادگی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خبر داد و افزود: در یک سال گذشته با همکاری صداوسیمای مرکز خوزستان، «مدرسه تلویزیونی» راه‌اندازی و فعال شد و ۳۲ محتوای آموزشی نیز در استودیو «آوای مدرسه» اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان تولید و از سیمای خوزستان پخش شد.

وی درباره نتایج رشته‌های مختلف پایه دوازدهم اظهار کرد: میانگین نمرات رشته علوم تجربی ۱.۲۳ نمره، ریاضی و فیزیک ۱.۱۳ نمره و ادبیات و علوم انسانی ۰.۸۹ نمره افزایش یافته و به ترتیب به ۱۱.۳۹، ۱۱.۳۰ و ۸.۲۶ رسیده است.