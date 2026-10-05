به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، بازگشت دستگاه‌های ماینر کشف‌شده به چرخه فعالیت غیرمجاز است. دستگاه‌ها پس از کشف و ضبط، در برخی موارد به مراکزی مانند اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی مناسب، امکان بازگشت این تجهیزات به مسیر قبلی وجود دارد.

داود مرادی گزارش می دهد.