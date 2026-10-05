به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در سه‌ماهه دوم امسال بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین در منطقه اهواز مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مصرف نفت‌گاز با بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر، ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، ادامه داد: در این مدت مصرف نفت سفید از ۱۵۵ هزار لیتر به ۱۱۰ هزار لیتر رسیده و ۲۹.۴ درصد کاهش داشته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز خاطر نشان کرد: مصرف نفت‌کوره در سه ماهه دوم سال جاری در منطقه اهواز از ۱۷ میلیون و ۵۴۸ هزار لیتر به بیش از ۱۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته که بیانگر رشد بیش از ۵ برابری است. گاز مایع نیز با ثبت بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳ درصد کاهش داشته است.

ایدون تأکید کرد: این تغییرات بیانگر تفاوت الگوی مصرف در بخش‌های مختلف است و مجموعه منطقه اهواز بر تأمین پایدار، توزیع متناسب و مدیریت بهینه فرآورده‌های نفتی تمرکز دارد.

منطقه اهواز یکی از مناطق عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در استان خوزستان است که مسئولیت تامین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید و CNG را در شهر اهواز و تعدادی از شهرها و شهرستان‌های اطراف را بر عهده دارد.