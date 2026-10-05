با فرارسیدن فصل پاییز و افزایش شیوع بیماری‌های تنفسی، کارشناسان بهداشتی بر لزوم رعایت پروتکل‌های پیشگیرانه و اهمیت واکسیناسیون به‌ویژه برای گروه‌های در معرض خطر تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با تغییر فصل و تغییرات دمایی، ویروس آنفلوانزا دوباره به چرخش درآمده است. آنفلوانزا که اغلب با سرماخوردگی‌های فصلی اشتباه گرفته می‌شود، می‌تواند برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و کودکان عوارض جدی و بستری در بیمارستان را به همراه داشته باشد.

چرا واکسیناسیون مهم است؟

دکتر سلیمان حسین‌زاده، پزشک عمومی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ضمن تأکید بر لزوم پیشگیری، واکسیناسیون سالانه را مهم‌ترین ابزار برای کاهش شدت این بیماری دانست.

وی تصریح کرد: واکسن آنفلوانزا به‌طور قابل‌توجهی احتمال ابتلا به بیماری شدید و نیاز به بستری را کاهش می‌دهد.

این پزشک همچنین افزود: حتی اگر واکسیناسیون را در روز‌های ابتدایی پاییز انجام نداده‌اید، تا زمانی که چرخه انتقال ویروس فعال است، تزریق واکسن همچنان می‌تواند به عنوان یک سد دفاعی عمل کند و مفید باشد.

سه گام طلایی برای پیشگیری

بر اساس توصیه‌های کارشناسان، برای قطع زنجیره انتقال ویروس، رعایت موارد زیر ضروری است:

بهداشت دست‌ها: شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون.

تهویه محیط: اطمینان از تهویه مناسب هوا در فضا‌های بسته و محل‌های تجمع.

بهداشت فردی: پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه و در صورت بروز علائم بیماری، «ماندن در خانه» برای جلوگیری از ابتلای دیگران.

کارشناسان بهداشتی تأکید می‌کنند که «پیشگیری، واکسیناسیون به‌موقع و مراجعه به پزشک در صورت مشاهده علائم شدید» تنها راه عبور ایمن از فصل سرماست.