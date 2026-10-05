به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور فرمانده و ماموران انتظامی استان ضریح مطهر امامزاده عبدالله گرگان عطرافشانی و محفل انس با قرآن کریم برگزار شد.

مراسم تجلیل و تکریم از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در کردکوی برگزار شد.

در راستای برگزاری کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان و در هفته نیروی انتظامی امروز حکم شهادت شهید مصطفی سوسرایی از شهدای امنیت آزادشهر با حضور مسئولین شهرستانی به خانواده اش تقدیم شد.

شهید مصطفی سوسرایی خرداد ۱۴۰۱ در عملیات دستگيری سارقین کابل های فشار قوی برق بر اثر برق گرفتگی به شهادت رسید.

دادستان مرکز گلستان از شناسایی ۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در گرگان خبر داد و گفت: مالکان چاه‌های غیرمجاز یک ماه فرصت دارند با بستن داوطلبانه چاه‌ها، از تخفیف‌های جریمه برخوردار شوند.

سپاه شهرستان کلاله با همکاری گروه‌های جهادی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و مردم نیکوکار بیش از ۲۰ هزار بطری آب معدنی برای رزمندگان در جنوب کشور ارسال کردند.



از پوستر جشنواره استانی «روایت نور» با محوریت نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و غدیر رونمایی شد.

این جشنواره در نگین‌شهر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان تا سی ام مهر مهلت دارند آثار خود را در قالب‌ شعر، داستان و داستانک به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

گروه جهادی نصر در روستای اصفهان کلاته خدمات رایگان چشم پزشکی و حقوقی ارائه کردند.