به گزارش خبرگزاری صداوسیما رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کرمان گفت: در پی ریزش معدن بیدوئیه در شهرستان فاریاب که ساعت ١١:٣١ امروز رخ داد، ٢ نفر در زیر آوار محبوس شدند.

وی افزود: ۴ تیم از نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل حادثه، اقدامات امدادی و آواربرداری را برای رهاسازی ۲ کارگر محبوس انجام دادند و در نهایت، پیکر ۲ فوتی این حادثه را رهاسازی کردند.

این حادثه پیش از ظهر امروز در معدن کروم بیدوئیه فاریاب رخ داد؛ و گروههای امدادی هلال احمر با تجهیزات نجات و آمبولانس به همراه مسئولان محلی و نیروهای انتظامی در حال امداد رسانی به دو حادثه دیده بودند که بی نتیجه ماند.