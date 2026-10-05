به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از حادثه سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور با ۲ فوتی و ۸ مصدوم خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: این حادثه ۱۳ مهرماه رخ داد و پس از اعلام گزارش، تیم‌های امدادی هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۸ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: امدادگران پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با هماهنگی اورژانس و به وسیله آمبولانس‌های مربوطه برای ادامه درمان و دریافت خدمات تخصصی پزشکی به مراکز درمانی منتقل کردند.

عملیات امدادرسانی به این حادثه از ساعت ۱۴:۲۰ آغاز شد و ساعت ۱۸:۰۵ پایان یافت.