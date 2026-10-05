­رئیس کل دادگستری زنجان از رهایی دو محکوم به قصاص نفس در شهرستان‌های زنجان و قیدار با تلاش دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم خبر داد.

رهایی دو محکوم به قصاص در زنجان و قیدار با رضایت اولیای دم

رهایی دو محکوم به قصاص در زنجان و قیدار با رضایت اولیای دم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محبوب افراسیاب، گفت: دو محکوم به قصاص نفس در شهرستان زنجان و قیدار با تلاش اکبر خدابنده‌لو، معاون دادستان زنجان و همکاران دادسرا و رضایت اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری زنجان در حاشیه این مراسم افزود: با تلاش‌های مستمر اکبر خدابنده‌لو، معاون دادستان زنجان و همکاران و برگزاری جلسات متعدد، دو زندانی محکوم به قصاص نفس از اجرای حکم رهایی یافتند.

گذشت اولیای دم

رئیس کل دادگستری زنجان گفت: اولیای دم این پرونده‌ها نیز با گذشت از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص، زمینه رهایی دو محکوم و بازگشت آنان به خانواده و جامعه را فراهم کردند.

افراسیاب افزود: قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم است، اما گذشت و بخشش از اعمال مورد تأکید آموزه‌های دینی است.

تأکید بر کاهش جمعیت کیفری

رئیس کل دادگستری زنجان گفت: کاهش جمعیت کیفری و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و دعاوی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان زنجان است.