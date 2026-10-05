به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ملت مبعوث شده با حضور حماسی خود درمیدان شهدای ذهاب رشت، میعادگاه عشق به وطن گرد هم آمدند تا وحدت، اتحاد ملی و ایستادگی برای وطن تا پای جان را به جهانیان مخابره کنند.

گیلانیان وفادار و وطن دوست با حضور حماسی خود در تجمعات شبانه بر انسجام ملی و مقاومت در دفاع از ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان این سرزمین تاکید کردند.