به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران سریش آباد برگزار شد.

در این مراسم از فعالان فرهنگی و پژوهشی این مرکز تجلیل شد.

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در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، زنگ پلیس در مدارس مناطق مختلف استان نواخته شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ نظم و قانون‌مداری، و آشنایی دانش آموزان با خدمات و مأموریت‌های فراجا برگزار شد .

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به مناسبت هفته نیروی انتظامی فرمانده انتظامی شهرستان قروه با حضور در منزل خانواده شهیدان والامقام ‎امیر چراغی و ‎رحمت‌الله پارسایی از آنان تجلیل کرد.

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در راستای تقویت توان عملیاتی و ارتقای سطح خدمات ایمنی، دو دستگاه خودروی عملیاتی اطفای حریق با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری خریداری و به ناوگان سازمان آتش‌نشانی قروه افزوده شد.



