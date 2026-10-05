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اخبار گوناگون از نقاط مختلف کردستان در بسته خبری ۱۳ مهرماه جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه خواهران سریش آباد برگزار شد.
در این مراسم از فعالان فرهنگی و پژوهشی این مرکز تجلیل شد.
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در گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، زنگ پلیس در مدارس مناطق مختلف استان نواخته شد.
این برنامه با هدف ترویج فرهنگ نظم و قانونمداری، و آشنایی دانش آموزان با خدمات و مأموریتهای فراجا برگزار شد .
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به مناسبت هفته نیروی انتظامی فرمانده انتظامی شهرستان قروه با حضور در منزل خانواده شهیدان والامقام امیر چراغی و رحمتالله پارسایی از آنان تجلیل کرد.
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در راستای تقویت توان عملیاتی و ارتقای سطح خدمات ایمنی، دو دستگاه خودروی عملیاتی اطفای حریق با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری خریداری و به ناوگان سازمان آتشنشانی قروه افزوده شد.