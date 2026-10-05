آمادگی مهریز برای مقابله با سیلاب؛ نقاط حادثه‌خیز و بند‌های خاکی بررسی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار مهریز از آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مقابله با پیامد‌های احتمالی فعالیت سامانه جوی و بارش‌های پیش‌رو خبر داد.



حسین عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز، با اشاره به هشدار‌های صادرشده از سوی هواشناسی استان یزد گفت: پیش از آغاز فعالیت این سامانه، جلسات متعددی در ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار و وظایف دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی مشخص شده است.



وی افزود: در این راستا، موضوعاتی از جمله بررسی و لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، بازدید از نقاط حادثه‌خیز، بررسی وضعیت بند‌های خاکی و انجام اقدامات لازم برای افزایش استحکام آنها در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته است.



فرماندار مهریز ادامه داد: عملیات لایروبی رودخانه‌ها در برخی دهستان‌های شهرستان در حال انجام است و کارشناسان منابع طبیعی استان نیز برای بررسی وضعیت بند‌های خاکی و ارائه راهکار‌های لازم، از مناطق مختلف بازدید کرده‌اند.



عسکرزاده با تأکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن گفت: با توجه به شرایط پیش‌رو، باید اقدامات لازم با فوریت انجام شود تا آمادگی شهرستان برای مواجهه با حوادث احتمالی افزایش یابد.



وی از حضور مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در شهرستان مهریز خبر داد و گفت: در این بازدید، نقاط حادثه‌خیز و اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر بارندگی‌ها بررسی می‌شود و در صورت نیاز، موضوع تأمین حمایت و امکانات مورد نیاز شهرستان از سوی استان نیز پیگیری خواهد شد.