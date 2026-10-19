طی ۶ ماهه نخست سال جاری، هزار و ۲۲۶ مورد بازرسی فنی از آسانسور‌های استان زنجان صورت گرفته است که منجر به صدور ۶۳۵ فقره تأییدیه ایمنی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، کارشناسان و بازرسان این اداره‌کل، هزار و ۲۲۶ مورد بازرسی فنی از آسانسور‌های سطح استان انجام داده‌اند که منجر به صدور ۶۳۵ فقره تأییدیه ایمنی شده است.

حمیرا آهنی با اشاره به آمار بازرسی‌های فنی حوزه ایمنی آسانسور در سطح استان، افزود: صیانت از سلامت شهروندان و استانداردسازی تجهیزات آسانسور اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به مالکان و مدیران مجتمع‌های مسکونی، تجاری، دولتی و عمومی از جمله مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، گفت:به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و تضمین ایمنی همشهریان، ضروری است مالکان و مدیران ساختمان‌ها نسبت به استانداردسازی و دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور‌های تحت مدیریت خود اقدام کنند.

مدیرکل استاندارد زنجان در خصوص فرآیند قانونی صدور تاییدیه ایمنی آسانسور، گفت: مسئولیت نصب و تعمیرات آسانسور بر عهده شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی اظهار داشت: پس از ثبت درخواست متقاضیان، شرکت‌های بازرسیِ تایید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد، براساس الزامات استاندارد‌های ملی، بازرسی‌های لازم را انجام داده و در صورت انطباق با استانداردها، تائیدیه اولیه یا ادواری صادر می‌شود.

آهنی با اشاره به فرآیند پایش مستمر آسانسور‌ها یادآور شد: داخل اتاقک آسانسور‌هایی که موفق به دریافت گواهی تایید ایمنی می‌شوند، پلاکی حاوی شناسه ملی آسانسور نصب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همشهریان می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی مندرج بر روی این پلاک به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اعتبار و وضعیت تأییدیه ایمنی ادواری آسانسور اطمینان حاصل کنند.