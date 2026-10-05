معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از باز بودن تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان با وجود بارش‌های اخیر در مناطق شمالی و مرتفع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از باز بودن تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان با وجود بارش‌های اخیر در مناطق شمالی و مرتفع خبر داد.

مرتضی بهداروندی روز دوشنبه گفت: با وجود بارش‌های اخیر در نواحی شمالی و مرتفع خوزستان، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: ۳۴ گروه راهداری شامل ۲۹۰ نیروی انسانی و ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در قالب گشت‌های ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی استان مستقر و در آماده‌باش کامل هستند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: این نیروها با هدف مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از شرایط جوی و خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای در محورهای استان حضور دارند و در صورت بروز مشکل یا انسداد، برای بازگشایی مسیرها در کوتاه‌ترین زمان اقدام خواهند کرد.

بهداروندی با اشاره به پیش‌بینی تداوم ناپایداری‌های جوی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند و در صورت نیاز با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.