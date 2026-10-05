رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه حسام، با تأکید بر ضرورت انضباط و شفافیت مالی، از برنامه کاهش تدریجی شمار حساب‌های بانکی کشور از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون در بازه حدود دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از سامانه حسام گفت: ما با جدیت و قاطعیت به سمت انضباط مالی بیشتر، شفافیت مالی در تراکنش‌ها، حساب‌ها و عملیات بانکی در حال حرکت هستیم..

او با اشاره به ضرورت مبارزه با پولشویی افزود: بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور جدی به دنبال جلوگیری از هرگونه پول‌شویی در کشور هستند. آثار این‌گونه اقدامات بر اقتصاد کشور زیان‌بار است و هدف بانک مرکزی مبارزه با اقدامات ضداقتصادی و مغایر با سیاست‌های اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی موضوع دوم را جلوگیری از حساب‌های اجاره‌ای عنوان کرد و گفت: «بسیاری از شهروندان حساب‌هایی دارند که ممکن است اصلاً از آنها خبر نداشته باشند یا به‌صورت جعلی از آنها استفاده شود و خودشان بی‌خبر باشند.»

او از برکناری حدود ۱۱ نفر از رؤسای شعب بانک‌ها خبر داد و افزود: پیگیری جدی برای برخورد انضباطی با متخلفین انجام می‌شود. به گفته همتی، این افراد با استفاده از حساب‌های وکالتی به دنبال تحرکات مالی برای اثرگذاری بر سیستم اقتصادی کشور بودند و بسیاری از آنها در بازار ارز و طلا ایجاد اخلال می‌کردند.

رئیس کل بانک مرکزی هدف این بانک را ایجاد شفافیت و انضباط مالی بیشتر در سیستم بانکی و ارتقای سلامت شبکه بانکی اعلام کرد و درباره سامانه حسام گفت: «در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰ میلیون حساب در کشور داریم. میانگین استاندارد‌های جهانی زیر دو حساب برای هر فرد است.» همتی افزود: «هدف این است که در بازه زمانی تقریباً دو ساله، این ۶۵۰ میلیون حساب را به ۳۰۰ میلیون حساب برسانیم و این کار به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.»

همتی تاکید کرد: از همه شهروندان می‌خواهیم به این سامانه مراجعه کنند، حساب‌های غیرفعال یا فعالی که نیاز ندارند را ببندند و حساب اصلی و پایه‌ای خود را مشخص کنند. با این سامانه، افراد می‌توانند در چند دقیقه حساب‌های خود را انتخاب کنند و دیگر لازم نیست برای بستن حساب‌ها به شعب بانک‌های مختلف مراجعه کنند.