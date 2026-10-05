­مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شناسایی ۱۵۰ واحد صنعتی مستعد دانش بنیان شدن خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۶۸ واحد تولیدی با حمایت این سازمان، دانش بنیان شده‌اند.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به مطالب فوق افزود: توسعه فناوری‌های نوین و افزایش اهمیت دانش در ایجاد ارزش افزوده، شرکت‌های دانش‌بنیان را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد‌های پیشرو تبدیل کرده است.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تحقیق و توسعه، نوآوری و استفاده بهینه از دانش تخصصی، نقشی کلیدی در تحول اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می‌نمایند و به واسطه توانمندی در تجاری‌سازی ایده‌ها و فناوری‌های جدید، می‌توانند به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کنند.

لاهوتی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان نه تنها باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در صنایع مختلف می‌شوند، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک می‌کنند، افزود: البته فعالیت در این حوزه با چالش‌ها و ریسک‌های زیادی نیز همراه است که از جمله آنها می‌توان به نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، پیچیدگی‌های قانونی و بروکراتیک اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شناسایی و دانش‌بنیان نمودن واحد‌های صنعتی کوچک مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از برنامه‌های محوری این سازمان برشمرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم با شناسایی و حمایت واحد‌های مستعد دانش‌بنیان شدن، نسبت به دانش‌بنیان نمودن تعداد ۱۶۹ واحد صنعتی اقدام کنیم.