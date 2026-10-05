معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش، یادواره‌های شهدا را پیام دشمن‌شکن و نشانه حضور و هوشیاری مردم در صیانت از ارزش‌های اسلامی دانست.

تأکید معاون عقیدتی سیاسی کل ارتش بر تداوم راه شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت

تأکید معاون عقیدتی سیاسی کل ارتش بر تداوم راه شهدا و تقویت روحیه ایثار و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یازدهمین یادواره ۳۵ شهید منطقه اسلام‌آباد قائم‌شهر هم‌زمان با هفته دفاع مقدس با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله‌قلی، معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم برگزاری یادواره‌های شهدا را نشانه وفاداری مردم به آرمان‌های شهدا و تبعیت از ولایت فقیه دانست و گفت: این آیین‌ها بیانگر حضور دائمی و هوشیارانه مردم در صیانت از ارزش‌های اسلامی است.

وی افزود: برگزاری این مجالس معنوی، پیامی دشمن‌شکن دارد و نشان می‌دهد ملت ایران با تمام وجود پای انقلاب ایستاده‌اند و تا پای جان از آن دفاع خواهند کرد.

معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی کل ارتش با تأکید بر تداوم راه شهیدان گفت: با ریخته‌شدن خون شهدا، انسان‌های مؤمن و متعهد اجازه نخواهند داد پرچم عزت این نهضت بر زمین بماند و راه شهیدان را ادامه خواهند داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین الله‌قلی، تداوم روحیه ایثار، مقاومت و شهادت را منشأ قدرت حقیقی برای رزمندگان اسلام، مردم و مسئولان دانست و گفت: این روحیه و همبستگی، بدخواهان نظام اسلامی را مأیوس و زمینه رشد و شکوفایی جامعه را فراهم می‌کند.