سرگرد میثم جلیلیان، پلیس پیشگیری و اهل کرمانشاه، پس از ۱۹ سال خدمت در خوزستان و حضور در مأموریت‌های مختلف عملیاتی و انتظامی، به عنوان کلانتر برتر استان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرگرد میثم جلیلیان، پلیس پیشگیری و اهل کرمانشاه، پس از ۱۹ سال خدمت در خوزستان و حضور در مأموریت‌های مختلف عملیاتی و انتظامی، به عنوان کلانتر برتر استان انتخاب شد.

وی با اشاره به سابقه ۱۹ ساله خود در نیروی انتظامی گفت: بخش عمده فعالیتش در حوزه پیشگیری از جرائم، برقراری نظم و امنیت و حضور در مأموریت‌های عملیاتی سپری شده است.

سرگرد جلیلیان افزود: برای گذراندن دوره خدمت به خرمشهر آمده بود، اما علاقه به مردم این شهر موجب شد در خوزستان ماندگار شود و مسیر خدمت خود را در این استان ادامه دهد.

وی با اشاره به یکی از مأموریت‌های عملیاتی خود اظهار کرد: در جریان یک عملیات تعقیب و گریز از ناحیه دست و پا مصدوم و جانباز شده و حدود دو ماه نیز در کما بوده است، اما علاقه به خدمت و ارتباط با مردم باعث شد فعالیت خود را ادامه دهد.

این پلیس خوزستان سختی‌های فعالیت در نیروی انتظامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: استفاده از جلیقه و تجهیزات سنگین و حضور طولانی‌مدت در مأموریت‌ها، بخشی از الزامات شغل پلیس است.وی تأمین امنیت زائران اربعین و حضور در مأموریت‌های انتظامی و پیشگیرانه را از دیگر وظایف نیروهای پلیس عنوان کرد.

سرگرد جلیلیان همچنین از همراهی و قدردانی مردم از نیروهای انتظامی در مأموریت‌های شبانه و تجمعات مردمی قدردانی کرد و افزود: برقراری نظم و امنیت با همراهی مردم، نقش مهمی در حفظ امنیت عمومی و کشور دارد.