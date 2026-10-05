­رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت ارتقای رتبه انرژی و بهره‌وری مصرف سوخت در تولیدات و کالا‌های صنعتی به‌عنوان اولویت راهبردی نظام نظارتی تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان ملی استاندارد ایران؛ فرزانه انصاری در بازدید میدانی از یک واحد تولیدی بخاری‌های گازی در کرج گفت: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، باید تلاش کنیم میزان بهره‌وری در مصرف سوختِ تولیدات و کالا‌های صنعتی ارتقا و بهینه شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بررسی وضعیت کیفی تولیدات، انطباق آن با استاندارد‌ها و راهکار‌های مدیریت مصرف انرژی در تولیدات، از اولویت‌های کاری در حوزه استاندارد است.

انصاری در نشست با اعضای هیئت مدیره این شرکت تولیدی با تأکید بر نقش تسهیل‌گرانه سازمان گفت: حمایت از تولیدات باکیفیت و ارائه مشوق‌هایی برای این‌گونه تولیدکنندگان، از جمله وظایف سازمان است.

وی با تشریح رویکرد تحولی سازمان در گذار به نسل سوم استانداردسازی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در حال تغییر رویکرد از استاندارد‌های اجباری صرف به سمت "مقررات فنی" مبتنی بر الگوی CE اروپاست که پیش‌نویس دستورالعمل آن برای ارائه به شورای عالی استاندارد آماده شده است. این دستورالعمل می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، به‌صورت پایلوت اجرا شود تا نظارت‌ها بر مبنای خوداظهاری تولیدکننده و ارزیابی ریسک استوار شود.

در این نشست همچنین درباره بازنگری استاندارد بخاری‌های گازسوز و الزامی‌شدن «شیر‌های ترموستاتیک» بحث و تبادل نظر شد.