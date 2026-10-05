معاون منابع انسانی استانداری مرکزی از برگزاری دوره آموزشی جهاد تبیین با محوریت مسئولیت‌های اجتماعی ویژه اعضای شورای اداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: تبیین مسئولیت‌های اجتماعی، بررسی آسیب‌های اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب از محور‌های اصلی این دوره است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میرزایی، معاون منابع انسانی استانداری مرکزی، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اساسی دفتر برنامه و تحول اداری استانداری، برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف جهاد تبیین و ارتقای سطح آگاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: این دوره آموزشی برای اعضای شورای اداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و معاونان آنها برگزار شده و تبیین مسئولیت‌های اجتماعی، بررسی آسیب‌های اجتماعی، موضوع عفاف و حجاب و راهکار‌های پیشگیری از این آسیب‌ها از محور‌های اصلی آن است.

میرزایی با اشاره به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی در این نشست گفت: بررسی مخاطرات و چالش‌های پیش‌روی آموزش و پرورش و مشکلات دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

معاون منابع انسانی استانداری مرکزی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین با هدف افزایش آگاهی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: این دوره در قالب دو برنامه چهار ساعته برگزار می‌شود و هدف آن ارتقای سطح دانش و آگاهی مخاطبان و حرکت به سمت دانایی‌محوری، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌آموزی و دانشگاهی است.