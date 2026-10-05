دوره آموزشی جهاد تبیین با محوریت مسئولیتهای اجتماعی ویژه مدیران استان مرکزی برگزار شد
معاون منابع انسانی استانداری مرکزی از برگزاری دوره آموزشی جهاد تبیین با محوریت مسئولیتهای اجتماعی ویژه اعضای شورای اداری و مدیران دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: تبیین مسئولیتهای اجتماعی، بررسی آسیبهای اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب از محورهای اصلی این دوره است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میرزایی، معاون منابع انسانی استانداری مرکزی، اظهار داشت: یکی از برنامههای اساسی دفتر برنامه و تحول اداری استانداری، برگزاری دورههای آموزشی با هدف جهاد تبیین و ارتقای سطح آگاهی مدیران دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: این دوره آموزشی برای اعضای شورای اداری، مدیران دستگاههای اجرایی و معاونان آنها برگزار شده و تبیین مسئولیتهای اجتماعی، بررسی آسیبهای اجتماعی، موضوع عفاف و حجاب و راهکارهای پیشگیری از این آسیبها از محورهای اصلی آن است.
میرزایی با اشاره به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای مدیران دستگاههای اجرایی در این نشست گفت: بررسی مخاطرات و چالشهای پیشروی آموزش و پرورش و مشکلات دانشآموزان و خانوادهها نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود.
معاون منابع انسانی استانداری مرکزی افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای دانشآموزان و والدین با هدف افزایش آگاهی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: این دوره در قالب دو برنامه چهار ساعته برگزار میشود و هدف آن ارتقای سطح دانش و آگاهی مخاطبان و حرکت به سمت داناییمحوری، بهویژه در حوزههای دانشآموزی و دانشگاهی است.