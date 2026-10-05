به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استاندار گلستان از تصویب طرح بلندمرتبه‌سازی شهر گرگان در نشست شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد و آن را گامی راهبردی برای تسریع در ساخت مسکن بیان کرد.

علی اصغر طهماسبی با تأکید بر اینکه بلندمرتبه‌سازی راهکاری اساسی برای عبور از بن‌بست کمبود زمین است، افزود: با تصویب این طرح، فرصت کم نظیری برای مدیریت بهینه اراضی و پاسخ به تقاضای مسکن در گرگان فراهم می شود.

او گفت : این مصوبه با رعایت پیوست‌های فنی و زیست‌محیطی می تواند بخشی از نیازهای مسکن را تامین کند.