آیت الله طباطبائی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین نباتی مدیر سابق مدرسه علمیه امام حسین شهرضا را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پیام تسلیت حضرت آیت الله طباطبایی نژاد آمده است:

خبر درگذشت روحانی خدوم حجت الاسلام و المسلمین حاج عبدالحسین نباتی، مدیر سابق مدرسه علمیه امام حسین شهرضا که عمر با برکت خود را در راه خدمت به دین حوزه علمیه و مردم سپری نمود موجب تاثر و تالم گردید.

اینجانب این مصیبت وارده را به خانواده محترم و علاقه‌مندان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای تمامی بستگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

حجت الاسلام والمسلمین نباتی مدیریت حوزه علمیه امام حسین (ع) و فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت شهرضا را در کارنامه درخشان خود داشت و همواره در مسیر اعتلای معارف دینی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشت.

پیکر این عالم ربانی عصر امروز از حوزه علمیه امام حسین (ع) شهرضا به سمت امامزاده شاهرضا (ع) تشییع و خاکسپاری شد.

مراسم بزرگداشت صبح فردا سه شنبه ازساعت ۸ تا ۱۱ درحسینیه بیت العباس شهرضا برگزار می‌شود.