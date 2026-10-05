تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با حضور در منزل طلبه شهید محمدتقی باعاطفه با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد به همراه جمعی از خادمان آستان مقدس مسجد جمکران با حضور در منزل طلبه شهید محمدتقی باعاطفه، با خانواده این شهید والامقام جنگ رمضان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پدر شهید محمدتقی باعاطفه در این دیدار با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی فرزندش گفت: محمدتقی از کودکی به نماز اول وقت اهتمام داشت و احترام ویژه‌ای برای پدر و مادر خود قائل بود.

وی افزود: فرزندم بسیار مهربان و خوش‌اخلاق بود و در برخورد با دیگران تلاش می‌کرد با اخلاق نیکو رفتار کند و تا جایی که می‌توانست به مردم کمک می‌کرد.

پدر شهید باعاطفه با اشاره به نحوه شناسایی پیکر فرزندش اظهار کرد: پس از شهادت، به دلیل شدت حادثه، پیکر شهدا برای شناسایی به معراج شهدای تهران منتقل شد و هویت محمدتقی پس از انجام آزمایش DNA مشخص شد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد با اشاره به مقام شهدا اظهار کرد: شاید سال‌ها بگذرد تا انسان بتواند عمق برخی از حوادث و عظمت آنچه را که از دست داده‌ایم، درک کند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به ویژگی‌های شهدا و آثار معنوی برآمده از زندگی آنان، بر اهمیت تربیت دینی و نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان تأکید کرد.

وی همچنین صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را شایسته تکریم دانست و خاطرنشان کرد: خانواده شهید با وجود داغ سنگین از دست دادن فرزند، با ایمان و توکل مسیر خود را ادامه می‌دهد و این صبر و استقامت سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است.

در پایان این دیدار، پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران به خانواده این شهید جنگ رمضان اهدا شد.

شهید محمدتقی باعاطفه، طلبه مجاهد دهه هشتادی، در حمله تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی در اسفند ۱۴۰۴ در سن ۲۲ سالگی به شهادت رسید.