تیم‌های والیبال نشسته زنان و مردان ایران در مرحله مقدماتی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به میدان می‌روند و برنامه دیدار‌های آنها از سوی سازمان جهانی پاراوالیبال اعلام شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های مرحله گروهی والیبال نشسته در سالن ورزشی پارک مرکزی اوکازاکی (چئو سوگو) برگزار می‌شود و تیم‌های زنان و مردان ایران در این مرحله، برابر چهار حریف آسیایی قرار خواهند گرفت.

تیم زنان ایران نخستین دیدار خود را ۲۷ مهر برابر چین برگزار می‌کند. این مسابقه ساعت ۱۷ به وقت ژاپن و ۱۱:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.

در بخش مردان نیز، ایران ۲۸ مهر از ساعت ۱۰ به وقت ژاپن و ۴:۳۰ بامداد به وقت ایران برابر تایلند به میدان می‌رود.

برنامه دیدار‌های ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:

زنان

۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) | ایران – چین | ساعت ۱۷:۰۰ وقت محلی / ۱۱:۳۰ ایران

۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) | ایران – مغولستان | ۱۵:۰۰ وقت محلی / ۹:۳۰ ایران

مردان

۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) | ایران – تایلند | ۱۰:۰۰ وقت محلی / ۴:۳۰ ایران

۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) | ایران – قزاقستان | ۱۲:۰۰ وقت محلی / ۶:۳۰ ایران

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.