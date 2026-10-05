به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در آستانه اعزام تیم ملی والیبال نشسته بانوان جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های پارا آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن ، مراسم بدرقه سپیده جمالدوست، بانوی ملی‌پوش شهرستان املش ، در فرمانداری شهرستان املش برگزار شد.

در این مراسم محمد مهدی مظفری فرماندار املش با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی جوانان شهرستان ، حضور سپیده جمالدوست در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران را افتخاری برای شهرستان دانست و بر حمایت از ورزشکاران و قهرمانان ورزشی تأکید کرد.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۵ مهر تا ۳ آبان‌ماه به میزبانی کشور ژاپن برگزار می‌شود.