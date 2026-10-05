معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از فعالیت ۴۳ پایگاه تخصصی انتخاب رشته در نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران از فعالیت ۴۳ پایگاه تخصصی انتخاب رشته در نقاط مختلف استان از گلوگاه تا رامسر خبر داد.

محمود تنها گفت: این پایگاه‌ها بر اساس سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش و با حضور مشاوران حرفه‌ای و آموزش‌دیده در حوزه انتخاب رشته فعالیت می‌کنند.

وی افزود: پایگاه‌های انتخاب رشته در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، برخی در مراکز مشاوره و برخی در مدارس مستقر هستند و ادارات آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام داده‌اند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: انتخاب رشته نباید صرفاً بر اساس هیجانات مقطعی یا فضای حاکم پیرامون داوطلب انجام شود، بلکه دانش‌آموز باید با شناخت دقیق استعداد‌ها و ویژگی‌های روان‌شناختی خود تصمیم بگیرد.

تنها افزود: دانش‌آموزان باید درباره رشته‌های تحصیلی و بازار کار آنها تحقیق عمیق و میدانی داشته باشند تا انتخاب رشته متناسبی برای مسیر آینده تحصیلی و شغلی خود انجام دهند.

وی چیدمان یک سبد متنوع و منطقی در فرم انتخاب رشته را از الزامات انتخاب هوشمندانه دانست و گفت: دانش‌آموزان باید رشته‌ها را از جنبه‌های مختلف بررسی و سپس انتخاب کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران همچنین با اشاره به نقش خانواده‌ها گفت: رسالت خانواده‌ها در این مرحله، حمایت و تسهیلگری است و باید اصل تصمیم‌گیری را به دانش‌آموزان واگذار و برای انتخاب آنان ارزش قائل شوند.