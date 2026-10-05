با مطرح شدن احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر بارش‌های پاییزی خوزستان، عملیات لایروبی معابر و شبکه دفع آب‌های سطحی در شهرهای استان با هدف پیشگیری از آبگرفتگی و کاهش خطر سیلاب در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پدیده اقلیمی ال‌نینو که یکی از عوامل اثرگذار بر الگوهای آب‌وهوایی جهان به شمار می‌رود، بار دیگر در پیش‌بینی‌های جوی خوزستان مورد توجه قرار گرفته است.

ال‌نینو با افزایش دمای سطح آب اقیانوس آرام می‌تواند الگوهای آب‌وهوایی مناطق مختلف جهان را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهایی از جمله افزایش بارندگی در برخی مناطق و خشکسالی و کاهش بارش در مناطق دیگر به همراه داشته باشد.

بررسی‌های جوی نشان می‌دهد یکی از پیامدهای احتمالی این پدیده در خوزستان می‌تواند افزایش بارش در فصل پاییز، بارندگی‌های شدید، آبگرفتگی معابر و افزایش خطر سیلاب باشد.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند ال‌نینو به معنای قطعی بودن بارش‌های سنگین و وقوع سیلاب در استان نیست و نمی‌توان هر بارندگی یا رویداد جوی را مستقیماً به این پدیده نسبت داد؛ بلکه آثار آن باید در بستر زمانی و در کنار سایر عوامل جوی بررسی شود.

در این میان، شهرهای جنوبی استان از جمله آبادان و خرمشهر به دلیل شرایط جغرافیایی و وجود رودخانه‌های مهم، در صورت وقوع بارش‌های شدید از حساسیت بیشتری برخوردار هستند.

نخستین بارش پاییزی نیز عصر یازدهم مهرماه برخی شهرهای خوزستان را فرا گرفت و در دزفول، اندیمشک و ایذه بارش تگرگ گزارش شد.همزمان با احتمال افزایش بارش‌ها، موضوع آمادگی زیرساخت‌های شهری، شبکه فاضلاب و مسیرهای دفع آب‌های سطحی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

فرماندار ویژه آبادان گفت: تاکنون حدود ۳۵ درصد عملیات لایروبی در سطح معابر و مسیرهای آب‌های سطحی انجام شده است.

خسرو پیرهادی افزود: شرکت آب و فاضلاب نیز با استفاده از امکانات موجود، عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب و کمک به دفع آب‌های سطحی را در نقاط مختلف دنبال می‌کند.

سرپرست شهرداری آبادان نیز از فعال شدن گروه های لایروبی در مناطق مختلف این شهر خبر داد و گفت: میزان لایروبی مجاری روباز و روبسته به حدود ۴۴ تا ۴۵ درصد رسیده است.

طارق طبیشی افزود: برنامه‌ریزی شده است طی ۱۰ روز آینده میزان لایروبی مجاری روباز و روبسته به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.

وی همچنین از اورهال ایستگاه‌های پمپاژ و اضافه شدن پمپ‌های جدید برای افزایش ظرفیت دفع آب‌های سطحی خبر داد.

هرچند ال‌نینو به معنای قطعی بودن بارش‌های سنگین و وقوع سیلاب در خوزستان نیست، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که لایروبی به‌موقع، باز نگه داشتن مسیرهای دفع آب‌های سطحی و تقویت تجهیزات پمپاژ می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های شدید و آبگرفتگی داشته باشد.