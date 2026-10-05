برنامه «روز معرفی دانشگاه» با هدف کمک به داوطلبان آزمون سراسری برای شناخت بهتر رشته‌های دانشگاهی، ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌ها و انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی، ۱۵و ۱۶ مهر در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز گفت: برنامه «روز معرفی دانشگاه»، با حضور دانشگاه‌های استان فارس، با هدف کمک به داوطلبان آزمون سراسری برای شناخت بهتر رشته‌های دانشگاهی، ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌ها و انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی، روزهای ۱۵و ۱۶مهرماه ۱۴۰۵، در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز (واقع در خیابان ملاصدرا) برگزار می‌شود.

رویداد «روز معرفی دانشگاه» یا «University Open Day » رویدادی است که تلاش می‌کند فاصله میان داوطلبان و فضای واقعی دانشگاه را کاهش دهد؛ فرصتی برای آنکه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، پیش‌از انتخاب رشته، نه‌تنها درباره نام رشته‌ها و حدود رتبه‌های قبولی، بلکه درباره محتوای رشته، فضای علمی و آموزشی، فرصت‌های پژوهشی، زندگی دانشجویی و مسیرهای پیش‌روی دانش‌آموختگان اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند.

در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان نیز رویدادهای مشابه با عنوان University Open Day، بخشی از فرآیند ارتباط دانشگاه با داوطلبان را تشکیل می‌دهد. در این برنامه‌ها، دانشگاه‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی، بازدید از دانشکده‌ها و امکانات، گفت‌وگو با استادان و دانشجویان، ارائه تجربه‌های عملی و معرفی مسیرهای شغلی، به داوطلبان کمک می‌کنند تا پیش از تصمیم‌گیری، شناخت ملموس‌تری از محیط دانشگاه و رشته مورد علاقه خود پیدا کنند.

سکینه اوجی‌مهر مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: انتخاب رشته، یکی از تصمیم‌های مهم و اثرگذار در مسیر زندگی علمی و حرفه‌ای دانش‌آموزان است و طبیعی است که این تصمیم نیازمند اطلاعات دقیق و شناخت کافی باشد.

وی بیان داشت: هدف ما از برگزاری روز معرفی دانشگاه این است که داوطلبان فرصت داشته باشند با حضور در فضای دانشگاه، پرسش‌های خود را مستقیماً از استادان و دانشجویان بپرسند و با شناختی واقعی‌تر از رشته‌ها و محیط دانشگاه، انتخاب خود را انجام دهند.

مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز با بیان اینکه این برنامه همه‌ساله هم‌زمان با بازه انتخاب رشته آزمون سراسری برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این رویداد تلاش شده است اطلاعات مورد نیاز داوطلبان در یک فضای تعاملی در اختیار آنان قرار گیرد تا دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان بتوانند با طرح پرسش و گفت‌وگو با افراد صاحب‌تجربه، شناخت خود را نسبت به رشته‌ها و دانشگاه‌ها افزایش دهند.

دکتر اوجی‌مهر ادامه داد: یکی از بخش‌های ارزشمند روز معرفی دانشگاه، امکان تعامل مستقیم داوطلبان با استادان و دانشجویان است؛ چراکه تجربه دانشجویان می‌تواند تصویری متفاوت و واقعی‌تر از آنچه صرفاً از طریق دفترچه انتخاب رشته یا اطلاعات موجود در فضای مجازی به دست می‌آید، در اختیار داوطلب قرار دهد.

وی توضیح داد: در این برنامه، رشته‌های مختلف در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر معرفی خواهد شد و داوطلبان می‌توانند با استادان دانشگاه‌های استان، دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی گفت‌وگو کنند.

به‌گفته‌ی این مقام مسؤول، معرفی تسهیلات و ظرفیت‌های دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز و ارائه اطلاعات مربوط به آخرین رتبه‌های قبولی سال گذشته دانشگاه‌ها از دیگر بخش‌های این رویداد است.

دانشگاه شیراز، با هشت‌دهه فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی، یکی از دانشگاه‌های مهم و باسابقه کشور به شمار می‌رود و طی این سال‌ها نقش قابل‌توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه علم و فناوری و گسترش مرزهای دانش در کشور داشته است.

دکتر اوجی‌مهر از داوطلبان آزمون سراسری و خانواده‌های آنان دعوت کرد با حضور در «روز معرفی دانشگاه»، از این فرصت برای گفت‌وگو، پرسش و آشنایی نزدیک با فضای دانشگاهی استفاده کنند