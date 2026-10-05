به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نشست علمی فرماندهی انتظامی استان با نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران حوزه فناوری در ستاد فرماندهی انتظامی مازندران برگزار شد.

این نشست با حضور سرهنگ کلاگر، جانشین فرمانده انتظامی استان، سرهنگ شریف‌پور، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان، عزت‌الله نصرتی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی مازندران، دکتر یزدی‌زاده، نماینده مرکز همکاری‌های علمی و امور نخبگان دفاعی شهید فهمیده شمال کشور، دکتر قاسمی، معاون پژوهشی دانشگاه مازندران و جمعی از اعضای شورای دانش و پژوهش انتظامی استان، استادان دانشگاه، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگران برگزار شد.

سرهنگ شریف‌پور گفت: با توجه به شرایط امروز، تعامل با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی می‌تواند گام مؤثری برای دستیابی به اهداف سازمانی باشد.

وی افزود: تلفیق علم و تجربه کارآمد است و باید این ارتباط برای دستیابی به پیشرفت در سطح فراجا و کشور تداوم داشته باشد.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران نیز با تبریک هفته انتظامی گفت: برای مقابله با آسیب‌ها و تهدید‌هایی که متوجه کشور و مردم است، باید به فناوری‌های روز دست پیدا کنیم و با افزایش اشراف، مشکلات را برطرف کنیم.

سرهنگ کلاگر بهره‌گیری از استادان و پژوهشگران در تولید علم و دانش در حوزه نظم و امنیت، هوشمندسازی پلیس و فناوری‌های نوین امنیتی را ضروری دانست و گفت: باید با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.

وی افزود: رشد شتابان علم، زمینه ظهور فناوری‌های نوینی را فراهم کرده که از آنها به عنوان فناوری‌های نوظهور یاد می‌شود و هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین مصادیق این فناوری‌هاست.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: تبیین فرصت‌ها و تهدید‌های ناشی از پیشرفت فناوری‌های نوظهور و توجه به جایگاه آنها در امنیت و قدرت ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.