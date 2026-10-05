به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ حسین نوروزی افزود: در برنامه‌های هفته فراجا، هر روز یکی از معاونت‌های فرماندهی انتظامی در دفتر نظارت همگانی حضور پیدا می‌کند تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را بدون واسطه مطرح کنند.

وی با اشاره به حضور امروز کارکنان معاونت وظیفه عمومی گفت: شهروندان می‌توانند برای طرح درخواست‌ها و مشکلات مربوط به حوزه وظیفه عمومی به این دفتر مراجعه و پاسخ خود را از مسئولان مربوط دریافت کنند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان همچنین از شهروندان خواست برای طرح درخواست، انتقاد، شکایت و حتی تقدیر از عملکرد کارکنان پلیس، از طریق سامانه ۱۹۷ نیز با فراجا در ارتباط باشند.

سرهنگ نوروزی تأکید کرد: در طول هفته فراجا، رسیدگی حداکثری به مطالبات مردم و تسهیل ارائه خدمات در دستور کار قرار دارد.