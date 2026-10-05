مسئولان اجرایی شهرستان مهاباد در ادامه برنامه‌های حضور میدانی و دیدار چهره‌به‌چهره با شهروندان، با حضور در شهر گوگ‌تپه، ضمن بررسی مشکلات اهالی این منطقه، برای رفع موانع موجود چاره‌اندیشی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برپایی «میز خدمت» در شهر گوگ‌تپه، فرصتی را فراهم کرد تا مردم بدون واسطه، مسائل و چالش‌های خود را در حوزه‌های مختلف با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند. در این نشست، نمایندگان مردم و فعالان اجتماعی بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رسیدگی به مطالبات صنفی تأکید کردند.

در این جلسه، امید رسولی، عضو شورای اسلامی شهر گوگ‌تپه با اشاره به مطالبات عمرانی این شهر، به چالش‌های حوزه مسکن پرداخت و گفت: یکی از نیازهای اساسی شهروندان، تعیین تکلیف طرح ۴۶ هکتاری نهضت ملی مسکن است که انتظار می‌رود با پیگیری مسئولان، موانع اجرایی آن برطرف شده و شاهد تسریع در روند ساخت آن باشیم.

در ادامه، سعدی کریمی، نماینده دهیاران بخش مرکزی مهاباد نیز به نمایندگی از جامعه کشاورزان، از روند پرداخت بهای گندم انتقاد کرد. وی تصریح کرد: کشاورزانی که دسترنج خود را تحویل مراکز خرید می‌دهند، با دریافت مطالبات در دو یا سه مرحله مواجه می‌شوند. این روندِ پرداخت، موجب دلسردی کشاورزان برای برنامه‌ریزی و کشت گندم در سال زراعی آینده شده است.

در این نشست که با حضور سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد و کشور محمدی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برگزار شد، مسئولان ضمن شنیدن دغدغه‌های مردم، پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده بودند.

هدف از برگزاری این میز خدمت، علاوه بر شنیدن گلایه‌ها، تبادل نظر تخصصی برای یافتن راهکارهای عملی و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان بود. مسئولان حاضر در جلسه با تأکید بر اینکه «میز خدمت» تنها یک فرصت اداری نیست، بلکه پلی برای کاهش فاصله میان تصمیم‌گیران و شهروندان است، ابراز امیدواری کردند که با تداوم این بازدیدهای میدانی، گره‌های موجود در حوزه‌های کشاورزی و عمرانی با سرعت بیشتری باز شود.