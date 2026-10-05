با فرارسیدن فصل پاییز، تالاب‌های خوزستان بار دیگر میزبان هزاران پرنده مهاجر از سرزمین‌های سرد شمالی شده‌اند؛ پرندگانی که پس از طی هزاران کیلومتر، تالاب‌های گرم جنوب ایران را برای زمستان‌گذرانی انتخاب می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بیش از ۱۵۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در تالاب‌های خوزستان مشاهده می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به فلامینگو، اگرت، حواصیل، پلیکان، اردک سرسبز، غاز و دیگر گونه‌های مهاجر اشاره کرد.

تالاب بین‌المللی شادگان با پهنه گسترده و تنوع زیستی منحصر‌به‌فرد، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در غرب آسیا به شمار می‌رود.

در بخش شور این تالاب حدود ۸ هزار قطعه فلامینگو حضور دارند که علاوه بر زمستان‌گذرانی، در این منطقه زادآوری و لانه‌سازی نیز می‌کنند.

با توجه به حساسیت فلامینگوها به صدا و نزدیک شدن انسان، محیط‌بانان برای جلوگیری از ایجاد استرس در پرندگان، عملیات سرشماری و پایش جمعیت را با تصویربرداری و از فاصله مناسب انجام می‌دهند.

محیط‌بانان خوزستان همچنین با گشت‌های شبانه‌روزی تلاش می‌کنند امنیت زیستگاه پرندگان مهاجر را در برابر شکارچیان غیرمجاز حفظ کنند.

افزایش شکار غیرمجاز از جمله تهدیدهای جدی برای پرندگان مهاجر و زیست‌بوم تالاب‌های استان عنوان شده است.بر اساس سرشماری‌های سال گذشته، به طور میانگین حدود ۱۵۰ هزار پرنده مهاجر وارد تالاب‌های خوزستان شده‌اند.

همچنین در سال‌های اخیر چند کلونی جدید از پرندگان در تالاب‌های استان شناسایی و ثبت شده است که از جمله آنها یک کلونی جدید در تالاب هورالعظیم است.

فعالان محیط زیست بر ضرورت مدیریت آلودگی‌های صنعتی، مقابله جدی‌تر با شکارچیان غیرمجاز و تأمین حقابه تالاب‌ها تأکید دارند و معتقدند تداوم تأمین آب مورد نیاز تالاب‌ها، نقش مهمی در حفظ زیستگاه و ادامه روند مهاجرت پرندگان به خوزستان دارد.

این روزها صدای پرواز پرندگان مهاجر بار دیگر در آسمان خوزستان شنیده می‌شود؛ کوچ زیبایی که تداوم آن به حفظ تالاب‌ها و تأمین حقابه این زیست‌بوم‌های ارزشمند وابسته است.