به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: پرونده حمل ۱۰۲ اصله چوب آلات جنگلی قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در شعبه بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تالش رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط چوب‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اداره منابع طبیعی چوب‌های قاچاق در حال حمل را کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.