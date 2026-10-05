در حالی که هزینه‌های بالای تولید، کمر کشمش‌کاران را خم کرده است، رکود بازار و افت قیمت‌ها، بسیاری از کشاورزان را با انبوهی از محصولات فروش‌نرفته و نگرانی از بازگشت سرمایه تنها گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی، دستمزد کارگر و تجهیزات، تولید کشمش را برای کشاورزان گران تمام کرده است؛ اما برعکس این روند افزایشی در هزینه‌های تولید، قیمت نهایی محصول در بازار با افت محسوسی روبه‌رو شده است.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که دلالان و واسطه‌ها با دست نگه داشتن در خرید، به رکود بازار دامن می‌زنند تا با کاهش بیشتر قیمت‌ها، محصول را با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کنند. این وضعیت موجب شده تا بخش عمده‌ای از محصول سال جاری در انبار‌ها باقی بماند و چشم‌انداز اقتصادی پیشِ روی کشاورزان، بیش از هر زمان دیگری با ابهام و ضرر همراه باشد.